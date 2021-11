Lier verplicht mondmasker op Novemberfoor: "Niet bang dat bezoekers daarom wegblijven"

Burgemeester Frank Boogaerts van Lier is niet bang dat bezoekers daarom wegblijven."Het is om maximale veiligheid in te bouwen op een evenement waar toch heel wat mensen bij elkaar komen op een relatief beperkte plaats. Ik kan mij niet inbeelden dat mensen daarom zouden wegblijven van de kermis. Ik zie niet in wat het probleem is wanneer je op een attractie een mondmasker moet dragen al dan niet", zegt de burgemeester.