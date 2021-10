Hoofddoekenverbod op de schop om lerarentekort op te lossen? "Zoveel moslima's willen lesgeven, maar mogen niet"

Als de passie voor het lesgeven zo groot is, kan de hoofddoek dan niet gewoon af op school? "Dat is een moeilijke kwestie", vind Akhandaf. "De neutraliteit wordt gewaarborgd omdat ze vastligt in de grondwet, maar wat ook vastligt in de grondwet is het recht op godsdienstvrijheid."

"Men doet heel vaak alsof dat enkel en alleen wil zeggen dat je mag denken wat je wil denken, maar dat is eigenlijk niet waar" gaat ze verder. "Zowel in de Grondwet als in het Verdrag van de Rechten van de Mens staat heel duidelijk dat je het recht hebt om te denken wat je wil, maar ook om te praktiseren. Een hoofddoek dragen is een vorm van praktiseren, dus je mag tonen dat je moslim bent."