Molenvijverpark in Genk 5 dagen in het teken van Vurige Vijvers

Van zaterdag 30 oktober tot woensdag 3 november is het Molenvijverpark in Genk opnieuw het decor voor Vurige Vijvers. De locatie is opgedeeld in verschillende sferen. Aan het voorste deel van het Molenvijverpark vind je Schemerland. Een wandeling die vooral donker is en waar de Genkse firma Painting With Light feeërieke installaties tot leven brengt.