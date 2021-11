Na dodelijke dag voor fietsers in Limburg: “Voelen we ons niet te comfortabel in de auto?”

Bij de meerderheid van de dossiers met zware verkeersongelukken waarbij fietsers betrokken zijn, liet de chauffeur achteraf weten dat hij de fietser niet had gezien. Anja De Schutter van het Limburgse parket: “Heel vaak zeggen chauffeurs die betrokken zijn bij zware verkeersongelukken, dat ze de fietser niet hadden gezien. Ze zijn helemaal van de kaart en hebben het ongeluk nooit gewild. Nochtans was die fietser daar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat afleiding een van de belangrijkste oorzaken is van ongelukken, dan moeten we ons daar vragen over stellen.”