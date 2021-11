Naar een pretpark deze herfstvakantie? Hou je coronapas klaar

In elk pretpark zijn er ook veel binnenattracties: spookhuizen, shows en restaurants. Daarvoor zouden de pretparken sowieso een coronapas moeten vragen. "Dan is het voor ons makkelijker om meteen aan de ingang de coronapas te vragen", zegt Van Dorpe.

Door die coronapas hoef je geen mondmasker op in het park. De maatregel geldt in Bellewaerde al vanaf vanavond, 29 oktober: dan is er een Halloween Night in het park. Elke bezoeker vanaf 16 jaar moet een geldig Covid Safe Ticket tonen in combinatie met zijn of haar identiteitskaart. Of de bezoekers nog wel herkenbaar zullen zijn, met halloween? "We zullen ons best doen", zegt Van Dorpe.