Nederlandse meester-oplichter aan het werk in streek van Diksmuide

Cornelis Roseboom is berucht in Nederland. Daar wordt hij al sinds de jaren '90 in honderden oplichtingszaken genoemd. Hij staat er ook geseind, maar is blijkbaar naar ons land gevlucht. Want de man verbleef onlangs in een B&B in Alveringem en tot begin deze week in het PAX Hotel in Diksmuide. In beide logementen is hij vertrokken zonder betalen.

Roseboom geeft zichzelf uit als Kees en werd ontmaskerd in het houtbedrijf Decruy in Houthulst. Hij is daar een dag aan het werk geweest. Hij zei dat hij elektricien is, maar viel snel door de mand. De man beweerde ook dat hij een huis in Merkem had gekocht, maar ook dat bleek niet te kloppen.