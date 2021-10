Nederlandse regering betaalt 1,3 miljard euro aan slachtoffers van het "toeslagenschandaal"

De toeslagenaffaire slaat op een schandaal waarbij hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën jarenlang toeslagen voor kinderopvang hebben stopgezet zonder dat daar aanleiding tot was. In totaal werd 26.000 gezinnen zo een toeslag onthouden waar die mensen recht op hadden en dat in het kader "van jacht op fraude".

Bovendien bleek uit een parlementair onderzoek dat niet enkel hoge ambtenaren, maar ook rechters, parlementsleden en ministers onheus zijn omgegaan met ouders die ten onrechte van fraude beschuldigd waren. Een aantal van die gezinnen zijn terechtgekomen in de armoede.

Begin dit jaar bood premier Mark Rutte het ontslag van zijn regering aan als gevolg van de verontwaardiging. De beslissing tot schadevergoeding is nu genomen door zijn ontslagnemende regering, want sindsdien zijn er verkiezingen gehouden, maar al maanden slagen de partijen er niet in om een nieuwe regering te vormen.