Obe uit Wevelgem speelt in nieuwe Vlaamse griezelfilm "De Gebroeders Schimm"

"De film gaat over 2 spokenjangers en een meisje dat op internaat gaat. Daar ontmoet ze allerlei demonen. Samen met de 2 spokenjagers probeert ze die te vangen. Ik speel Jimmy, een leerling van dat internaat" vertelt Obe. En dat is best wel een belangrijke rol. Obe komt vaak in beeld én speelt samen met heel wat bekende namen: Tine Embrechts, Sven De Ridder, Jan Verheyen en Joke Emmers.

"Het is mijn eerste rol ooit in een film," zegt Obe trots. "Tijdens de opnames was het soms lang wachten, maar wel heel leuk. Ik zou graag nog eens in een heel grote film meespelen, maar dan liefst de hoofdrol. In mijn klas zijn ze allemaal heel nieuwsgierig. We hebben samen de trailer bekeken. Vanavond ga ik kijken naar de film met de cast en morgen ga ik nog eens kijken, maar dan met mijn familie."

"De Gebroeders Schimm" is vanaf 3 november te zien in de bioscoop. Bekijk zelf de trailer hieronder: