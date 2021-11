Provincie geeft vergunning voor 3 nieuwe windturbines langs E40, maar Gingelom gaat in beroep

Ook de gemeente is gekant tegen de komst van de windturbines, en wil in beroep gaan. "We zijn heel ongelukkig over de beslissing", begint burgemeester Patrick Lismont (Vooruit). "Wij gaven andere windmolens wel groen licht, maar die kon de provincie niet goedkeuren omwille van een Gallo-Romeinse grafheuvel die er naast zou staan. Nu er nieuwe windturbines dicht bij de dorpskern zouden komen en er 225 mensen er een klacht indienen, kan het wel volgens de provincie. Ik leid daaruit af dat een graftombe van duizenden jaren oud belangrijker is dan onze inwoners van vandaag, en dat vind ik onbegrijpelijk." Volgens de provincie is er geen wettelijke basis om de vergunning te weigeren.