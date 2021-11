Ook studenten aan universiteit KULAK moeten opnieuw een mondmasker op

Tot nu mochten studenten van de KULAK in Kortrijk het mondmasker afdoen als ze op anderhalve meter van elkaar konden zitten. Maar de universiteit verstrengt nu zélf haar regels: in de lessen moeten de studenten weer allemaal een mondmasker op. "We willen dat het academiejaar zo normaal mogelijk verloopt en dat de lessen zoveel mogelijk fysiek kunnen blijven doorgaan", verduidelijkt vice-rector Piet Desmet.

Nochtans valt het aantal besmettingen binnen de KULAK voorlopig goed mee. "De maatregel wordt vooral als signaalfunctie ingevoerd. Ik denkt dat de hele maatschappij en bij uitstek onze universiteitsstudenten een voortrekkersfunctie hebben. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Het virus is niet weg", zegt Desmet.