Opnieuw mondmaskerplicht voor studenten aan KU Leuven: "Eenduidige regeling voor iedereen"

"Het coronavirus is overal in onze samenleving aanwezig en daarom passen we de regels over het dragen van een mondmasker aan", zegt rector Luc Sels. "Tot nu mocht het masker af als je in een auditorium op anderhalve meter van mekaar zat. Maar die versoepeling schrappen we nu. De regel is dus eenduidig: als student draag je in alle gebouwen van de KU Leuven een mondmasker", aldus de rector.