President Biden op bezoek bij paus Franciscus, Rik Torfs: "Gevoel dat paus wel degelijk sympathie voor Biden heeft"

"Biden is al de 14e president die bij de paus op bezoek gaat, maar hij is, na John Kennedy, nog maar de tweede katholieke president", legt Rik Torfs, professor Kerkelijk Recht aan de KU Leuven, uit. "En Biden is ook openlijk katholiek, hij is dat met plezier, iets wat bij ons steeds minder voorkomt, maar in de Verenigde Staten vaak het geval is."

"Tegelijk heeft hij ook heel wat moeilijkheden als katholieke president met bisschoppen in de VS, die hem op de korrel nemen omdat zijn houding tegenover abortus niet strikt genoeg zou zijn. Hij is -wettelijk dan- voor vrije keuze. En er zijn zelfs bisschoppen die vinden dat iemand zoals Biden de communie moet worden geweigerd om die reden, omdat hij een zondig mens zou zijn. Maar ik heb het gevoel dat deze paus daar anders tegenaan kijkt en dat hij wel degelijk sympathie heeft voor Biden en niet zozeer voor de conservatievere bisschoppen die het op hem gemunt hebben."