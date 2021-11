Piek van coronabesmettingen in Oudsbergen afgevlakt: aanbevelingen gemeentebestuur worden ingetrokken

"We hebben gemerkt dat de meeste besmettingen in het gezin gebeurden", zegt burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen. "In die gezinnen was meestal 1 persoon besmet, de andere gezinsleden gingen dan mee in quarantaine."

"Op dag 7 moesten die gezinsleden zich laten hertesten en dan zagen we dat ze vaak toch ook positief waren. Maar omdat ze de dagen ervoor al in quarantaine zaten, hebben ze vermoedelijk zelf niemand meer besmet. Die mensen moeten jammer genoeg nog een hele tijd in quarantaine blijven maar waarschijnlijk is de verdere verspreiding van het coronavirus, net door die quarantaine, minimaal", besluit Goossens.