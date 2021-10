Politie en Infrabel organiseren eerste actiedag tegen spoorlopen: "Vooral jongeren sensibiliseren"

De politie gaat vandaag over heel het land extra controleren op spoorlopen in stations en aan overwegen. Vorig jaar stierven er 14 mensen en raakten er 11 zwaargewond door een gesloten overweg over te steken, of door te dicht bij treinsporen te lopen. "Antwerpen-Centraal is een hotspot voor spoorlopers", zegt Frederic Petit van Infrabel.