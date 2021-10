Redders waarschuwen na verdrinking Halle: "Spring niet zomaar in koud water, maar probeer vanop het droge iemand te redden"

In de vijver voor een OCMW-gebouw van Halle is gisteren een man van 44 jaar verdronken. Dat is gebeurd toen hij twee kinderen uit de vijver wilde redden. Hoogstwaarschijnlijk is de man verdronken als gevolg van een koudeshock, iets wat wel vaker voorkomt.

"Inderdaad, dat zien we wel vaker dat mensen iemand willen redden uit koud water", vertelt redder Joni Ceusters, bekend van Kamp Waes. "Maar dat is geen goed idee, eigenlijk moet je eerst en vooral zorgen dat je zelf veilig bent. Maar we weten dat emoties in zo'n situaties de overhand nemen en dat je gewoon springt. Maar als je vanuit het niets in het water springt en je ervaart plots die koude op je lichaam, dan geraakt je lichaam in shock en dan kan je wel eens verdrinken."