Voorbije 15 jaar ruim 500 ceremonies voor overleden (ex-)daklozen in Brussel

Het collectief heeft weet van 762 straatdoden in Brussel in de afgelopen 15 jaar. "We zijn ervan overtuigd dat het werkelijke aantal straatdoden hoger ligt, omdat de informatie over sterfgevallen niet altijd tot bij ons geraakt", vertelt Delphine Struyf, woordvoerster van DIOGENES, de vzw achter Collectief Straatdoden. "Daarom moeten we nadenken over een betere manier om het aantal straatbewoners dat in België en Brussel overlijdt in kaart te brengen. Zo zouden we onze activiteiten kunnen aanpassen, alsook vooroordelen over daklozen kunnen wegwerken."