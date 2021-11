Sea Life in Blankenberge opent informatiecentrum over zeehonden

Sanna Wammes, die al 12 zeehonden adopteerde en zo mee betaalde voor hun verzorging, mocht het nieuwe centrum openen. Daar worden filmpjes getoond, waarin je kan zien hoe zeehonden gered en terug vrijgelaten worden. Maar voor de kinderen zijn er ook spelletjes om op een leuke manier bij te leren over zeehonden. "Het is een eer dat ik dat mag doen. Mijn eerste adoptiehondje was al in 2014, toen was ik bijna 11 jaar", vertelt Sanna. "Ik heb daarnet even mogen rondkijken en ik vind het leuk om te zien. Nu kan ik ook al mijn adoptiezeehondjes terugzien op het scherm. Het is wel tof om alle informatie te zien staan in de ruimte."

Je kan in het infocentrum meer leren over het verschil tussen gewone en grijze zeehonden. "We willen onder andere uitleggen waarom we zeehondjes redden en hoe de hele reddingsoperatie en het vrijlatingsproces in elkaar zit", zegt de manager van Sea Life Michelle Hoeneveld. "Maar we hebben ook een mooi overzicht gemaakt van alle zeehondjes die gered werden sinds 1998. Je kan ze zo opzoeken met hun naam en alle bijhorende informatie terugvinden."

Op 23 jaar tijd heeft Sea Life ongeveer 550 zeehondjes gered.