Spontane staking gevangenis Antwerpen: cipiers trekken naar burgemeester Bart De Wever in het stadhuis 

Het personeel van de Antwerpse gevangenis, een arresthuis eigenlijk waar gedetineerden opgesloten zitten in afwachting van hun proces, klaagt al langer aan dat ze met veel te weinig zijn. Er zitten ook al jaren te veel gedetineerden. Deze middag hadden de aanwezige cipiers er genoeg van en legden ze het werk neer.

"Er zitten op dit moment 740 gedetineerden, terwijl er officieel plaats is voor 375", zegt vakbondsman Mario Heylen (ACOD). "Het is zo ver gegaan dat er op een bepaalde moment diensten werden gestart met de helft van het personeel dat er moest zijn. Iedereen is alleen aan het werken onder erbarmelijke omstandigheden. We kunnen ook gedetineerden niet altijd bieden waar ze recht op hebben, alleen maar door het personeelstekort."

De cipiers zijn naar het Antwerpse stadhuis getrokken. Burgemeester Bart De Wever heeft hen ontvangen en is momenteel met hen in overleg.

Het Gevangeniswezen laat weten dat het bijstand heeft gevraagd van de politie om het werk van de cipiers in de gevangenis over te nemen.