Stad Genk laat verdoken prostitutiepand in Stalenstraat tijdelijk sluiten

"De zaakvoerder werd uitgenodigd voor een gesprek over de inbreuken, maar kwam niet opdagen", aldus Dries. Hij was niet in orde met de regels rond sociale, economische en fiscale wetgeving. "Het is onze taak erop toe te zien dat de normen en voorschriften worden nageleefd, en met de aanwijzingen die we hebben kunnen wij de tijdelijke sluiting van drie maanden van het pand rechtvaardigen."