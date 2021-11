Stad Gent zoekt bedrijven die deelfietsen willen aanbieden

Gent doet een oproep om extra aanbieders van deelfietsen te vinden. De nieuwe oproep komt er omdat het huidige deelfietsensysteem succes heeft én extra aanbieders de prijs wat kunnen drukken. Nu is er maar 1 bedrijf dat deelfietsen aanbiedt. Maar een fietsstad als Gent kan meerdere aanbieders gebruiken, zo luidt het. Ze willen evolueren naar een model met 3 aanbieders die elk tussen de 200 en de 750 fietsen hebben. En, niet onbelangrijk, de bedrijven krijgen ook subsidies.

Een koopje, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "We zien dat er enige steun nodig is voor het exploitatiemodel. Als we 3 fietsenaanbieders hebben, kunnen die een subsidie krijgen van elk maximum 50.000 euro (100 euro per fiets). Dat is een peulenschil in vergelijking met de 3 miljoen euro per jaar die de stad Antwerpen betaalt voor haar deelfietsensysteem aan stations."