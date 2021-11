Stad Roeselare droomt van een internationaal poëzietreffen

Met een collectief stadsgedicht kan misschien een draagvlak gecreëerd worden voor het idee. “Iedereen kan meedoen en zijn droom- of ideaalbeeld neerpennen na de openingswoorden van Rodenbach in zijn gedicht Utopeia: ‘In het land van Utopeia…’ Dat kan een mooi resultaat opleveren want alle invalshoeken zijn mogelijk: de sociale strijd, over de stad Roeselare of over individuele beslommeringen, of waarom geen absurde of nihilistische beschouwingen”, zegt Hoornaert. “En als de inzendingen binnen zijn, kunnen we ermee uitpakken op de gedichtendag eind januari 2022.”

Wie wil meewerken aan het collectief stadsgedicht kan zijn tekst mailen naar "stadsdichtervanrsl@gmail.com".