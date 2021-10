BEKIJK - Kunnen we de opwarming van de aarde nog stoppen? En hoeveel zal ons dat kosten? Jouw vragen beantwoord

Pieter Boussemaere is stellig: “Ja, dat kan. België heeft geen olie- of gasvelden, en ook steenkool is einde verhaal. Dat betekent dat we fossiele brandstoffen moeten importeren, en die kosten tikken flink aan. Op Europees niveau wordt elke dag 1 miljard euro betaald om o.a. steenkool en gas te importeren. 38 procent daarvan gaat naar Rusland, dus Poetin lacht in zijn vuistje. Als we een energietransitie maken naar minder of geen fossiele brandstoffen, sparen we uiteindelijk geld uit. Zo worden we niet alleen rijker, maar ook minder afhankelijk van andere landen. ” Al heeft ook dat een prijskaartje: “In ons land werden tot nu toe alleen bierviltjesberekeningen gemaakt, in Nederland spreken berekeningen over investeringen van 14 à 15 miljard euro per jaar. Een som die zou worden gedragen door de hele bevolking: bedrijven, overheid en individuen samen. Het gaat over veel geld, maar het is wel een investering die zich na verloop van tijd terugverdient."