Stiptheidsactie leidt tot files en wachtrijen aan Brussels Airport: "Kom ruim op tijd naar de luchthaven"

In de vertrekhal van Brussels Airport zijn een vijftigtal afgevaardigden van de verschillende vakbonden aanwezig. De actie gaat uit van de verschillende bonden: naast ACV doen ook VSOA, ACOD en NSPV mee. De kans is groot dat het dit najaar niet bij deze ene actie zal blijven, zo klinkt het.

De stiptheidsactie komt er na het afspringen van de recente loonsonderhandelingen. "Sinds twintig jaar hebben we geen enkele loonsverhoging gekend. Met wat nu op tafel ligt, kunnen we absoluut niet akkoord gaan", zegt Joery Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie. Ook de plannen om de regeling omtrent het einde van de loopbaan te herzien, vallen niet in goede aarde.