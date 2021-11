Student en voorzitter PXL- studentenraad geeft zelf les: "Wil jongeren helpen met overstap naar hoger onderwijs"

Waïl Kadi studeert zelf sociaal werk aan de PXL maar hoopt met gastcolleges jongeren in het secundair onderwijs te ondersteunen bij het maken van hun studiekeuze.

"Het maken van een juiste studiekeuze is geen gemakkelijke opdracht. Ik merk dat heel de coronacrisis wat roet in het eten heeft gegooid waardoor de leerlingen twijfelen of dit wel het juiste moment is om de overstap te maken. Ik hoop door zelf een aantal uren voor de klas te staan en mijn verhaal te delen, de drempel naar het hoger onderwijs te verlagen en jongeren te inspireren”, zegt Waïl.