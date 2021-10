't Kuipje kolkt na bekerzege tegen Antwerp. Westerlo-chouchou Jos Willems: "Champagne als ontbijt"

Het enige wat nog ontbrak uit de Westelse hoogdagen, was het live-commentaar van Jos Willems. Radio 2 Antwerpen haalde de Kempenaar aan de lijn. "Het is ongelooflijk wat Westerlo gisteravond presteerde. Ik had het niet verwacht maar alles klopte", vertelt Willems in "Start Je Dag".

"Ik heb uit pure blijdschap gisteravond een fles champagne gekraakt. Die was nog niet leeg dus daar ben ik nu opnieuw mee begonnen als ontbijt. Vergeet niet: Antwerp sneuvelt als eerste topclub in de beker in het Westels Kuipje. laat OH Leuven maar komen, die gaan er ook aan", besluit Willems.