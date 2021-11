13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen tellen vandaag hun daklozen: "Er zijn er veel meer dan je zou denken"

W13 is een organisatie van 13 gemeenten uit de regio Kortrijk die samen een sociaal welzijns-en zorgbeleid voor de regio uitwerken. Vandaag worden alle daklozen in die streek geteld. "Dat zijn meer mensen dan je op basis van de cijfers van OCMW's en andere sociale organisaties zou denken" zegt Philippe De Coene, voorzitter van W13. "Er zijn veel mensen dakloos van wie we het niet weten. Ze gaan op zoek naar een vriend of vriendin waar ze kunnen slapen. Ze komen bijvoorbeeld uit een instelling, ziekenhuis of gevangenis en weten niet waar ze de week nadien kunnen verblijven. Die mensen dienen zich niet altijd aan bij een OCMW of andere hulporganisatie. Ze hebben een soort overlevingsmodus en zijn aangewezen op de goodwill van anderen om de nacht te kunnen doorbrengen."

De W13-gemeenten willen met de resultaten van de telling aan de slag gaan om een passend woonbeleid te ontwikkelen voor mensen in een kwetsbare situatie.