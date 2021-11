Tijdelijk 112 plaatsen voor asielzoekers in Geel: burgemeester betreurt gebrek aan communicatie

Het nieuws werd plots bekend gemaakt, zegt burgemeester Vera Celis, en dat vindt ze jammer. "Wanneer je de komst van 112 mensen verwacht, is het heel belangrijk dat je in overleg kan gaan met de mensen die allemaal betrokken zijn. Dat overleg is vandaag gepland, maar het nieuws is spijtig genoeg gisteren al uitgelekt. We gaan nu contact zoeken met de buurt, naar hun bezorgdheden luisteren en zorgen dat er goede afspraken kunnen gemaakt worden."