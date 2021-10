Antwerpen decor van vier grote filmproducties tegelijkertijd: "Opnames hier zijn veel beter geregeld dan in Brussel"

Caroline Hemeleers van de fictiereeks "Geldwolven" bevestigt dat verhaal. “Wij draaien nu al een hele week in een appartement in Deurne. Daar woont het hoofdpersonage in onze reeks, gespeeld door Tom Van Dyck. We filmen in Antwerpen omdat het een echte filmstad is. We kunnen hier veel geregeld krijgen, veel meer dan in bijvoorbeeld Brussel. Voor filmopnames is Antwerpen echt wel de place to be.”