Utexbel in Ronse mag vanaf 15 december geen afvalwater meer in de Molenbeek lozen

Tot de vergunning van 15 maart 2018 mocht Utexbel aan de Ninovestraat in Ronse nog afvalwater lozen in de Molenbeek achter het bedrijf. Daarna mocht het alleen nog via de riolering die het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin zou sturen. Daarvoor werd een contract met Aquafin opgemaakt. Maar het RWZI was daar nog niet op voorzien, en de extra kosten om het water toch te saneren moest Utexbel dragen. Het textielbedrijf ging daar niet mee akkoord, en ging enkele keren in beroep tegen de besluiten. Momenteel loopt nog een beroepsprocedure van Utexbel tegen Aquafin.

"Het gevolg is dat Utexbel intussen is blijven lozen in de Molenbeek, zonder vergunning, en zonder saneringscontract met Aquafin", zegt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. "Begin dit jaar heeft de Omgevingsinspectie een proces-verbaal opgemaakt tegen de onvergunde lozing en dat naar het parket van Gent gestuurd. Utexbel kreeg ook nog 2 aanmaningen om zich in regel te stellen met zijn vergunning.