Van kerk naar brouwerij in Wachtebeke: nieuwe locatie voor Brouwerij Broers

In juni 2019 is de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Overslag, bij Wachtebeke ontwijd. Sindsdien liep er een wedstrijd die de herbestemming zou bepalen. Het voorstel van Brouwerij Broers kwam daarbij als beste uit de bus.

Brouwer Ruben Laureys vindt een brouwerij in een kerk nog niet zo'n gekke gedachte: "Het is natuurlijk niet de eerste keer dat er bier in een katholiek gebouw gebrouwen wordt, denk maar aan abdijen. We zullen het gebouw zeker en vast in ere houden. Daarnaast zie ik de kerktoren als ik voor onze brouwerij sta, het is maar op een boogscheut van onze huidige locatie."