Niet vergeten: vannacht draaien we de klok een uur terug, voorlopig afschaffing winter/zomertijd geen prioriteit 

Om een definitief einde te maken aan de jarenlange discussie over de winter- en zomertijd deed de Europese Commissie in 2018 een voorstel om het verschil af te schaffen en het hele jaar door dezelfde tijd te hanteren. In maart 2019 besliste het Europees Parlement om het voorstel van de Europese Commissie te volgen.

Maar is het dan het winteruur, of het zomeruur, dat moet verdwijnen? Het plan was om eerst de zomertijd af te schaffen, maar de meningen waren verdeeld en uiteindelijk werd beslist om elke lidstaat zelf te laten kiezen welke "klok" ze wilde afschaffen. Maar ook daar was kritiek op, want in theorie zou een ritje door de Benelux al snel kunnen uitmonden in een kakofonie in uurwisselingen. In elk geval was het de bedoeling om in 2019 voor het laatst te schakelen, maar de beslissing is uitgesteld.