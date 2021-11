Verbijsterde reacties uit Zonhoven en Diepenbeek na gitzwarte fietsdag in Limburg: "Wachten op de volgende fietsdode"

In Diepenbeek kwam een vrouw uit Bilzen donderdagmiddag om het leven met de fiets ter hoogte van de overweg in de Molenstraat. Cedric Vanaken, een vader die samen met andere ouders al maanden de fietsinfrastructuur van de gemeente in gebreke stelt, reageert emotioneel: “We hebben de verkeerssituatie in de Molenstraat al meermaals aan de kaak gesteld omdat die levensgevaarlijk is. We fietsen al weken in groep naar school om dit onder de aandacht te brengen. Maar we twijfelen momenteel heel erg om hier nog mee door te gaan omdat we angstig zijn. Sommige ouders overwegen zelfs om hun kinderen gewoon weer met de auto af te zetten.”