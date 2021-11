Vernieuwde Sint-Lambertuskerk staat open voor parochianen én Poolse gemeenschap

Pastoor Gerben Zweers is dan ook een tevreden man. "Deze kerk heeft een centrale plek in Heverlee en de parochianen delen deze kerk met de Poolse gemeenschap. Mensen van Poolse origine komen uit de wijde omtrek naar hier, een traditie die door mijn voorganger is ingezet."

De Poolse aanwezigheid is ook duidelijk te zien in het interieur van de kerk. "Er hangen twee grote schilderijen op die voor de Poolse gemeenschap van groot belang zijn", verduidelijkt de pastoor. "Eén schilderij is een afbeelding van Paus Johannes-Paulus II (de Pool Karol Wojtyla, red.); het andere is de uitbeelding van de goddelijke barmhartigheid. Sommige misvieringen doen we samen, maar er zijn ook aparte misvieringen. En de kinderen van Poolse ouders nemen ook volop deel aan onze zomerkampen."