Voorbanden gaan in rook op omdat dronken bestuurder gas blijft geven tegen fietsenrek

Net voor 1 uur werd de politie opgeroepen voor een aanrijding in het centrum van Aartselaar. In de Kapellestraat was een bestuurder met zijn auto tegen een fietsenrek gereden. "De bestuurder bleef gas geven", vertelt Reiner Smets van de politie. "De banden bleven dus maar ronddraaien, waardoor een grote rookpluim ontstond." Politie, brandweer en het MUG-team waren meteen ter plaatse.