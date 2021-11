Vuilnisophalers Ecowerf staken; alle ophaalrondes van vandaag zijn geschrapt

De chauffeurs en vuilnisophalers van Ecowerf willen betere afspraken over de werkverdeling. Daarom hebben ze vanmorgen spontaan het werk neergelegd. De geplande ophaalrondes voor huisvuil van vandaag zijn dan ook afgeschaft. Dat is onder andere het geval in Bertem, Kortenberg en Tienen voor het PMD-afval.

Volgens woordvoerder Jos Artois van Ecowerf zitten de vakbonden en de directie intussen al rond de tafel om de problemen uit te praten. Maar het is zo goed als zeker dat er vandaag niets meer wordt opgehaald. Aan de inwoners wordt daarom gevraagd om hun afval binnen te zetten en bij de volgende ophaalronde opnieuw aan te bieden. De recyclageparken van Ecowerf zijn vandaag en morgen wel gewoon open.