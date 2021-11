Wondergrond in C-mine expeditie is terug met heus verjaardagsfeest: "Tickets vliegen de deur uit"

Fregje en haar vriendjes palmen van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november de ondergrondse gangen van de voormalige steenkoolmijn in voor een heus verjaardagsfeest. “Wondergrond bestaat zeven jaar”, vertelt bedenker en scenograaf Katrien Geebelen. “Toevallig, want Fregje is even oud. Ze blijft voor altijd zeven omdat Wondergronders niet verjaren. Maar boezemvriend Timmy heeft dit jaar toch een verjaardagspartijtje georganiseerd, en iedereen is uitgenodigd. Hij vraagt de jonge bezoekers van Wondergrond om hulp bij de voorbereidingen van het feest. Het is de bedoeling dat iedereen doorheen de tocht een verjaardagskroon versiert voor het feestvarken. Aan het einde van de tocht wacht uiteraard een grote verrassing!"