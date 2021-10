13.000 euro boete voor chirurg die via zoom vergaderde tijdens operatie

Het was de krant "The Baltimore Sun" die begin maart als eerste melding maakte van de vreemde optredens van Hill tijdens de videoconferenties. De raad van artsen in Maryland stelde daarop een onderzoek in. In april gaf Hill aan de tuchtcommissie toe dat ze twee commissievergaderingen per videoconferentie had bijgewoond, een keer in februari om minder dan drie minuten te getuigen over een wetsvoorstel dat ze steunde en nog een keer in maart.