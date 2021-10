Britse prins Andrew vraagt VS-gerecht om klacht seksueel misbruik te verwerpen

Epstein zou samen met zijn Britse partner Ghislaine Maxwell minderjarige meisjes hebben geronseld en in een netwerk van seksuele uitbuiting hebben ondergebracht. Twee jaar geleden werd de zakenman in de VS aangeklaagd, maar hij pleegde zelfmoord in zijn cel nog voor hij kon worden berecht.

Prins Andrew, de tweede zoon van de Queen, ontkent alle aantijgingen tegen hem. Intussen vervult hij geen publieke functies meer.