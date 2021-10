De Arabische Golfstaten wijzen Libanese ambassadeurs uit wegens uitspraken van minister over Jemen

"De oorlog in Jemen is absurd en is een daad van agressie van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten tegen een ander Arabisch land". Zo omschreef de Libanese minister van Informatie George Kordahi een tijd geleden de Saudisch-Emiratische interventie in de oorlog in Jemen. De Saudi's en hun bondgenoten uit de Golf steunen daar de "regering" tegen de sjiitische Houthi's die een groot deel van Jemen controleren en die banden hebben met Iran.