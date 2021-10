De G20, de belangrijkste industrielanden, buigen zich over klimaat, corona, economie en internationale problemen

De strijd tegen de coronapandemie is een ander heikel thema. Dan gaat het over de beloften om armere landen van voldoende vaccins te voorzien. Ook daar komen er wellicht beloften die later moeten worden waargemaakt. De economische gevolgen van de crisis en het aanzwengelen van de economie zijn ook gespreksstof.

Wat zeker goedgekeurd wordt, is een minimumbelasting voor multinationale bedrijven van 15 procent. Dat moet het minder interessant maken voor bedrijven winsten over te boeken naar landen met erg lage belastingen. Ook zouden die voortaan een deel van hun belastingen moeten betalen in de landen waar die winsten gemaakt worden.