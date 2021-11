BEKIJK - Klimaatkampioen of klimaathypocriet? Hoe Noorwegen groene ingrepen financiert met verkoop van olie en gas

De "Hjellestad" is een van de jongste elektrische ferries van Norled, een ferrymaatschappij die in heel Noorwegen actief is. "In 2015 waren we de eerste ter wereld die een elektrische ferry in gebruik nam," zegt CEO Heidi Wolden, "volgend jaar zullen we er tachtig hebben en nemen we ook onze eerste ferry op waterstof in gebruik".



Ferry's zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in Noorwegen. Het is een deel van de wegeninfrastructuur, zoals bruggen en tunnels. Veel Noren maken er dagelijks gebruik van om de fjorden over te steken of om de eilandjes voor de kust te bereiken, waar ze wonen. Ze zijn essentieel. Een gewone ferry die vaart op diesel stoot ook heel erg veel uit.