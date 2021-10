Extra prik van coronavaccin voor zorgpersoneel, maar niet voor wie onderliggende kwaal heeft

Het Interministerieel Comité Volksgezondheid volgt het advies van de Hoge Raad voor Volksgezondheid: er komt een boosterprik voor het zorgpersoneel, maar voorlopig niet voor wie jonger is dan 65 of voor wie een onderliggende kwaal heeft. Eerder was al beslist dat 65-plussers, bewoners van woonzorgcentra en mensen met een verlaagde immuniteit een derde prik zouden krijgen.