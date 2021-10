"Klimaattrein" vertrokken naar klimaattop, EU-commissaris Timmermans wuift uit: "Jongeren hebben politiek wakker geschud"

Een deel van de EU-inspanning is gericht op "een renaissance van de trein zodat we voor korte afstanden niet meer automatisch in het vliegtuig stappen", zei Timmermans nog. Hij gaf toe dat er dan nog wel wat moet gebeuren om het aankopen van treinkaartjes gemakkelijker te maken en vooral ook de prijzen drukken, want nu is vliegen nog altijd veel goedkoper.