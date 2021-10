Experten benoemen nieuwe soort van menselijke voorouder, Homo bodoensis, om einde te maken aan 'warboel'

Met de nieuwe classificatie zal H. bodoensis de meeste mensen uit het Midden-Pleistoceen uit Afrika beschrijven en een aantal uit Zuidoost-Europa, terwijl veel fossielen uit Europa geherclassificeerd zullen worden als neanderthalers.

"Termen moeten duidelijk zijn in de wetenschap om de communicatie makkelijker te maken. Ze zouden niet als onbetwistbaar moeten behandeld worden als ze het fossielenbestand tegenspreken", zei Predrag Radović van de Univerzitet u Beogradu in Servië, de tweede eerste auteur van de studie.

De invoering van H. bodoensis is bedoeld "om de Gordiaanse knoop door te hakken en ons toe te laten duidelijk te communiceren over deze belangrijke periode in de evolutie van de mens", zei mede-auteur Christopher Bae van de University of Hawai'i at Manoa.

Professor Roksandic is het daarmee eens. "Het benoemen van een nieuwe soort is niet niks, aangezien de International Commission on Zoological Nomenclature [de commissie die waakt over de naamgeving van dieren en taxonomische groepen] naamsveranderingen enkel toelaat onder zeer strikte regels. We hebben er vertrouwen in dat deze naam lange tijd gebruikt zal worden, een nieuwe naam voor een taxon blijft enkel leven als andere onderzoekers hem gebruiken", zo zei ze.

De studie van het team is gepubliceerd in Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews. Dit artikel is gebaseerd op een persmedeling van de Univerity of Winnipeg.