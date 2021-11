Gezondheidspassen zijn niets nieuws onder de zon: de voorlopers van de coronapas

Dit soort maatregelen verspreidde zich in de loop van de tijd, zeker toen bleek hoe efficiënt vaccinatie tegen de pokken was. In de Verenigde Staten eisten sommige staten een vaccinatiebewijs voor scholieren en overheidsambtenaren. Zelfs particuliere bedrijven en clubs deden dit. Vaak was het litteken van vaccinatie vaak voldoende als bewijs. Uiteindelijk voerden veel landen een verplichte vaccinatie tegen pokken in voor iedereen. België deed dat pas in 1946. Eigenlijk veel te laat, want de pokken waren hier toen vrijwel verdwenen. Later werd ook vaccinatie tegen polio verplicht.