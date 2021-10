Herdenkingsbord voor verkeersslachtoffer Merel De Prins onthuld in Vilvoorde, "zou bord van hoop moeten zijn"

De ouders van Merel zetten zich sinds het ongeval onvermoeibaar in voor verkeersveiligheid. "We staan hier met een raar gevoel”, zegt vader Kris De Prins. “Uiteindelijk is er in die zes jaar nog niet zoveel veranderd en dat stoort ons. Onze boodschap is dat dit een bord van hoop zou moeten zijn. Hoop op verandering vooral ook. Dat politiek, justitie en politie in actie schieten met systemen waarbij ongevallen met onverbeterlijke recidivisten zoals bij Merel niet meer kunnen gebeuren."



"Het heeft ook vijf jaar geduurd om die kruising van de drukke fietsostrade F1 aan de Willemsstraat hier te beveiligen met verkeersremmers. Dit is nu wel een verbetering maar ik vind nog altijd dat dergelijke oversteken in het algemeen volledig conflictvrij gemaakt zouden moeten worden.”