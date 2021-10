'Maagdelijke geboorten' doen zich voor bij Californische condors

Ooit leefde de soort in het Zuidwesten van de VS - de staten Arizona, Colorado, New-Mexico, Nevada, Utah en Zuid-Californië - en langs de westkust, maar in de jaren 80 leefden er nog slechts 22 exemplaren in het wild.

De Amerikaanse regering liet die overgebleven exemplaren vangen en in de San Diego Zoo and Safari Park en de Los Angeles Zoo plaatsen voor een kweekprogramma.

Nu zijn er opnieuw meer dan 500 Californische condors, waaronder meer dan 300 die in het wild zijn uitgezet in Californië, Arizona, Utah en in de deelstaat Baja California in Mexico.

De ongeslachtelijke voortplanting werd ontdekt tijdens een grootschalige test van genetisch materiaal dat in de loop van tientallen jaren verzameld werd van condors, zowel levende als dode exemplaren, in kweekprogramma's en in het wild. "Van de 467 mannelijke Calfornische condors die getest werden in de verwantschapsanalyse, was er geen enkel mannetje dat in aanmerking kwam als de potentiële vader van de twee kuikens", zegt de studie.

Californische condors kunnen wel 60 jaar oud worden, maar de twee mannelijke kuikens in kwestie waren ziekelijk. Een van de twee stierf toen hij nog geen twee jaar oud was, de andere leefde minder dan acht jaar.

De studie van onderzoekers van de San Diego Zoo Wildlife Alliance, de University of California, Los Angeles, en de Oregon Zoo is gepubliceerd in het Journal of Heredity. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persagentschap Associated Press.