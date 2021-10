Als u nog een toeristisch uitstapje zoekt en u wil eens wat anders dan een gewone wandeling, dan kunt u terecht in Hoogstraten, in de Antwerpse Noorderkempen. Daar is de Nutteloze Bordenwandeling voorgesteld. Dat is een wandeling langs bordjes die totaal geen nut hebben, behalve dan dat zer bij passanten een glimlach op het gelaat toveren.