BEKIJK: stijgende energie- en tarweprijzen jagen prijs van iconische Franse baguette fors omhoog

"Het begint met de baguette die duurder wordt, maar wie weet waar dat zal eindigen?" Zo reageren veel Fransen op de aangekondigde prijsstijging van het stokbrood, waarvan er in Frankrijk elke seconde 320 aan de man gebracht worden. In de laatste 20 jaar steeg de prijs van de baguette gemiddeld maar met 23 eurocent. Maar nu komen er in één keer enkele centen bij, en dat schiet bij velen in het verkeerde keelgat.