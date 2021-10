"Honderdduizenden" Soedanezen betogen tegen de militairen die de macht hebben overgenomen

Volgens journalisten ter plaatse zouden er in de hoofdstad Khartoem en de zusterstad Omdurman net over de Nijl honderdduizenden mensen deelnemen aan het protest. Ook in andere steden in Soedan zou er betoogd worden. Het ongenoegen over de staatsgreep en de onderbroken overgang naar de democratie zit blijkbaar heel diep bij de Soedanese bevolking.